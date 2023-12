Spezia, una lunga Notte Bianca natalizia: il programma di un sabato speciale

La Spezia, 6 dicembre 2023 – Natale si avvicina e alle illuminazioni in città si aggiungono eventi all’insegna del divertimento. Sabato 16 dicembre in città si terrà la Notte bianca natalizia con spettacoli musicali, intrattenimento e animazione per bambini.

L’iniziativa, organizzata dal Comune con il contributo della Regione, ha lo scopo di invogliare i cittadini e i turisti a passeggiare in centro durante il periodo prefestivo, un’occasione di cui potrà beneficiare anche il tessuto commerciale cittadino.

Bancarelle natalizie

Alla conferenza di presentazione erano presenti il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, l’assessore ai grandi eventi Manuela Gagliardi e l’assessore al commercio Marco Frascatore. Il tardo pomeriggio e la serata prevedono spettacoli fissi e itineranti dedicati alle diverse fasce d’età.

Piazza del Bastione ospiterà animazione dalle 18 alle 23: si inizia con lo spettacolo ’Storie e canzoni di Whiskey il ragnetto’ con Renato Lo scienziato e Prof. Luca. A seguire nella stessa piazza ci sarà un altro spettacolo con Renato Lo scienziato e Prof. Luca della durata di circa 35 minuti su tematiche educational (riciclo, ambiente, ecologia, energia rinnovabile, ecc.), durante l’esibizione mostreranno i video a cartoon e canteranno le canzoncine a tema.

Gli eventi verranno promossi sui media Coccole Sonore, Mela Educational e Renato lo scienziato (YouTube, Facebook, Instagram, TikTok). Per i bambini è prevista la prenotazione e distribuzione di uno zainetto, verranno forniti 200 zainetti di Whiskey il ragnetto che potranno essere prenotati tramite landing sul sito Coccole Sonore promosso tramite post sui social Coccole Sonore.

Alle ore 19.30 sarà il turno dei Videodanz e i Vanale, mentre alle 21.00 si esibirà la Jova Band con Paolo Masi, il sosia di Jovanotti da Tali e Quali Show. Infine alle 23 gran finale con Videodanz e l’animazione de i Vanale.

Anche largo dei Dantisti spezzini (davanti al Museo Lia) farà da cornice alle iniziative: alle 18.30 spettacolo di magia di Zio Potter, star nazionale e internazionale della magia, volto noto anche per i suoi successi televisivi in programmi come ’Italia’s Got Talent’ e ’Tu Sì Que Vales’, seguirà alle 19.50 animazione con ’I Lolli’ che faranno musica e giochi.

Dalle 21.10 ci si diverte con ’I guerrieri della notte’ con le canzoni Italiane e internazionali che hanno scritto la storia della musica degli anni ’80. Dalle 18.30 alle 19.30 e dalle ore 21.00 alle ore 23.00 per le vie del centro The Jingle Bells Band, una band musicale itinerante composta da otto musicisti in costume da Babbo Natale. La Notte di festa si concluderà alle 23.30.