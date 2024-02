"Niente ’Basi blu’. Prima la bonifica"

"Ma quali basi blu? Prima le bonifiche". Legambiente torna ad esprimere la propria contrarietà rispetto al progetto di potenziamento dell’arsenale. Secondo il circolo Nuova Ecologia la base navale, tra le zone più bombardate nella seconda guerra mondiale e sito di lavorazioni navali, avrebbe nei sedimenti "livelli preoccupanti di inquinanti". "È urgente – argomentano gli ambientalisti – la bonifica sia dei fondali che a terra, partendo dal Campo in Ferro, una vera e propria ferita aperta; in secondo luogo va ripresa la trattativa con la Difesa per la dismissione di aree. Da sempre abbiamo una città nella città che però rimane preclusa alla fruizione e agli investimenti. E’ giunto invece il momento che l’intera comunità venga coinvolta nelle scelte per la valorizzazione di un bene che è anche storico e paesaggistico".