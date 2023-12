Musica nei locali in deroga alle regole

L’Amministrazione Comunale ha organizzato, in occasione della notte di San Silvestro, un ricco programma di spettacoli di intrattenimento. Per ampliare la possibilità di festeggiare il Capodanno, il sindaco Pierluigi Peracchini ha emesso un’ordinanza con la quale dà facoltà ai titolari di pubblico esercizio in attività nella notte del 31 dicembre 2023, di organizzare intrattenimenti senza balli presso i propri locali pubblici, sia all’interno dell’esercizio che nei relativi dehors, dalle 17 del 31 dicembre 2023 alle 2 del 1° gennaio 2024, in deroga ai limiti di rumorosità previsti dalla legge. Entro le 2 del 1° Gennaio 2024 dovrà comunque cessare ogni utilizzo dei dehors esterni ai pubblici esercizi.