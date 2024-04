Muore a 51 anni pediatra del Sant’Andrea

"Una persona speciale e un’ottima professionista, ci mancherà tanto". C’è commozione nelle parole del personale sanitario del reparto di pediatria dell’ospedale nel ricordare la collega Simona Maddaluno, pediatra, scomparsa ieri a soli 51 anni compiuti nel marzo scorso. Originaria di Marola e laureata all’Università di Genova dopo gli studi al ’Fossati’, dopo un periodo al ’Gaslini’ di Genova da molti anni prestava servizio in pediatria e neonatologia dell’ospedale Sant’Andrea:

da subito ha saputo farsi apprezzare per le doti professionali e umane, che avevano fatto breccia fra i piccoli degenti del reparto così come fra le loro mamme.

"Ha dato tanto a tutti noi, per questo la vogliamo salutare e ringraziare da parte di tutto il reparto" dicono medici e infermiere di pediatria. Simona Maddaluno (sposata, con un figlio di 15 anni) ha combattuto con coraggio contro la malattia che l’ha colpita alcuni anni fa, continuando a lavorare in ospedale quando le forze glielo consentivano. A piangerla ieri anche tutta la dirigenza del Don Bosco Calcio, dove il figlio gioca nelle squadre giovanili. Parole di saluto e cordoglio nei messaggi inviati da ieri sul profilo social della giovane pediatra prematuramente scomparsa. I funerali di Simona Maddaluno si svolgeranno oggi all 15.30 a Marola. Alla famiglia giungano le condoglianze della nostra redazione.