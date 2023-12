Mugnos spiega tutto il fascino del Grande Nord

Il fascino del Grande Nord raccontato da un’esploratrice-saggista. Ad organizzare l’evento è Ewmd La Spezia, la rete delle donne delle professioni, che ha organizzato per oggi (ore 17, Mediateca regionale Sergio Fregoso) un incontro con Sabrina Mugnos, spezzina, una laurea in geologia con indirizzo geochimico-vulcanologico all’Università di Pisa, vincitrice, alcuni mesi fa, del premio (ideato dalla stessa Ewmd La Spezia) She Made a Difference 2023. La relatrice parlerà della sua esperienza, dei suoi viaggi, di quando e come è nata la passione per i vulcani, la natura in generale e il rapporto tra uomo e natura. Ad accompagnare il racconto video ed immagini dei magnifici ed emozionanti scenari del Grande Nord. "Racconterò la mia esperienza attraverso le immagini del Grande Nord e della Groenlandia – anticipa Sabrina Mugnos, divulgatrice di lunga esperienza – Vi porterò nei luoghi esplorati, spesso un concentrato di estremi, di contraddizioni e di chiaroscuri". "Siamo onorati di avere Sabrina Mugnos - sottolinea dal canto suo Ornella Poli, presidente Ewmd La Spezia - come guida in questo viaggio tra i ghiacciai e siamo sicure che sarà un’esperienza emozionante alla scoperta della natura più selvaggia e spontanea". L’incontro, organizzato dalla delegazione spezzina dell’associazione, dal titolo "Donne in capo al Mondo: quando l’avventura diventa scoperta" ha il patrocinio del Comune della Spezia con la Mediateca, sede dell’evento. La Mugnos ha al suo attivo la pubblicazione di quindici libri (alcuni dei quali tradotti anche all’estero) e due dvd, che spaziano dalle tematiche geologiche a quelle astronomiche, fisiche, archeologiche e naturalistiche. Ha girato anche due reportage con Rainews sul terremoto dell’Emilia del 2012 e sullo stato di attività dei vulcani italiani ed è stata Testimonial per Ford sulle pendici dell’Etna.

F.A.