Monterosso "Chiarezza sul futuro dello scolmatore"

Un’opera richiesta e attesa da anni e che ora potrebbe non essere più realizzata, pur in presenza di un finanziamento già pronto. Il gruppo consiliare ’Monterosso bene comune (con i consiglieri Pierluigi Chiassoni, Michela De Simoni e Gianni Saporiti) chiede la convocazione di un consiglio comunale straordinario per discutere sul futuro della realizzazione del canale scolmatore dei torrenti Pastanelli, Morione e Buranco. In particolare i consiglieri puntano il dito sull’atto "con cui il sindaco lo scorso 28 giugno ha comunicato ufficialmente alla Regione Liguria di voler rinunciare al finanziamento previsto di 16,4 milioni, che il Ministero dell’Ambiente aveva stanziato lo scorso febbraio" proprio per la realizzazione dello scolmatore. I consiglieri invitano il sindaco a "revocare il proprio atto, ritenendo che siano state violate le competenze della giunta e le prerogative del consiglio comunale. Invitiamo inoltre la giunta ad accettare il finanziamento". La realizzazione del canale scolmatore dei Torrenti Pastanelli, Morione e Buranco, della quale si parla dal 2015, è considerata l’unica soluzione "risolutiva per scongiurare il ripetersi di eventi estremi come quelli occorsi nelle alluvioni del 2011 e del 1966, che hanno causato alla nostra comunità morte, distruzione e danni per centinaia di milioni di euro".