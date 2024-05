Minacce all'ufficio postale con un coltello in tasca, 45enne denunciata

La Spezia, 29 maggio 2024 – Due arresti e una denuncia da parte della squadra volanti della questura spezzina.

Il primo episodio, alle 19.30 circa di lunedì quando alcuni cittadini hanno attirato l'attenzione di un equipaggio della volante, riferendo di essere stati importunati da tre individui che, in evidente stato di alterazione alcolica, avevano danneggiato gli espositori di un minimarket.

Un componente del gruppo, un tunisino di 23 anni, ha rifiutato di esibire un documento di riconoscimento e di declinare le proprie generalità, assumendo, fin dalle prime fasi del controllo, un atteggiamento ostile nei confronti degli operatori, che lo hanno invitato a seguirli in questura per gli accertamenti necessari.

Il giovane dapprima si è rifiutato di salire a bordo dell’autovettura di servizio, tentando di aggredire i poliziotti; quindi, salito sul mezzo, ha colpito con alcuni calci la portiera posteriore ed il vetro.

Nel tentativo di interrompere la condotta violenta, uno degli agenti è stato colpito alle braccia, rimediando un trauma. Condotto negli uffici di viale Italia, il ragazzo, con recenti precedenti di polizia specifici, ha continuato ad avere un atteggiamento aggressivo, danneggiando una porta ed insultando gli agenti più volte.

Per questo suo comportamento, è stato associato alle camere di sicurezza in stato di arresto per resistenza, violenza, lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.

Nella mattinata di ieri, dopo il rito per direttissima, il giudice ha disposto per l’uomo l’obbligo di firma.

Un altro episodio nel primo pomeriggio di ieri, quando invece, su segnalazione della locale sala operativa, gli agenti della squadra volanti si sono recati in un ufficio postale cittadino, poiché una persona minacciava gli addetti allo sportello.

Si trattava di una donna, cittadina dominicana di 45 anni che, in evidente stato di agitazione, celava nella tasca posteriore dei pantaloni una sagoma, risultata essere un coltello dalla lama di 7 centimetri, lungo complessivamente 15 centimetri.

Immediatamente, hanno provveduto a disarmarla; tuttavia, nel tentativo di contenerne la condotta violenta, con graffi, morsi e lancio di oggetti, gli agenti hanno riportato lesioni agli arti superiori.

Considerato il forte stato di agitazione in cui era, si è provveduto a trasportare in ambulanza la persona all'ospedale Sant'Andrea per le cure del caso; in seguito, è stata accompagnata negli uffici della questura dove è stata denunciata per resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale.

L'ultimo intervento, durante la notte appena trascorsa, quando gli operatori della volante hanno arrestato in flagranza di reato di un 22enne originario degli Stati Uniti, residente alla Spezia, noto alle forze dell’ordine per i suoi numerosi precedenti in materia di stupefacenti.

L’uomo è stato notato dagli agenti in una via del centro poco dopo la mezzanotte e, sottoposto ad un controllo, ha consegnato spontaneamente un involucro di carta contenente hashish. Gli operanti hanno deciso quindi di verificare l'eventuale presenza di sostanza stupefacente nella residenza dell’uomo, dove sono stati rinvenuti: 41 grammi di hashish, circa 30 grammi di ketamina, circa 7 grammi di anfetamina e circa 2 grammi di marijuana, nonché un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento ed una somma di denaro pari a 365 euro in banconote di medio e piccolo taglio.

Il giovane è stato condotto questa mattina in giudizio per direttissima disposto dall’autorità giudiziaria, che ha convalidato l’arresto, condannandolo alla pena di 4 mesi di reclusione e 1.000 euro di multa.