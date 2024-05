Marilyn al Cinemambulante

Secondo e ultimo appuntamento con il grande cinema alla ceramica Vaccari di Ponzano Magra. Stasera alle 21 la sala ex calibratura della fabbrica si trasforma in cinematografo grazie all’idea di Maurizio Casula inventore del Cinemambulante, la rassegna esclusivamente estiva che ha trovato il supporto del Comune di Santo Stefano Magra per tentare l’esperimento, per altro molto apprezzato, anche in strutture al coperto. Domani sera verrà proiettato un capolavoro, la commedia conosciutissima dal titolo "A qualcuno piace caldo" che ha come interpreti Marilyn Monroe, Jack Lemmon e Tony Curtis. L’ingresso è gratuito a partire dalle 20.30 con inizio del film alle 21. La rassegna itinerante di Maurizio Casula ha già portato nelle piazze oltre 200 film ai quali hanno assistito 20 mila almeno spettatori e nell’estate ormai alle porte arriverà nuovamente in varie zone. L’iniziativa rientra nel programma della rassegna "Su il sipario".