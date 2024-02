Simone Carozzo lo abbiamo conosciuto qualche decennio fa, per la sua passione dei giochi di ruolo, poi, insieme al gruppo della Roccaforte del Nord, quando aveva iniziato a organizzare il ‘La Spezia Comics & Games’. E ora che vive e lavora in Calabria, si è inventato un evento unico: il Premio nazionale Graphic Novel Italiana ‘Magna Grecia Comics’, inserito, come illustrato da Giovanni Lentini, direttore generale di Fondazione Odyssea, nell’ambito del XXII edizione del Festival dell’Aurora ‘Ri(e)voluzione’.

"Ho voluto creare questo, che è il primo primo premio italiano alle graphic novel – spiega lo spezzino Carozzo, presidente ed ideatore della kermesse – per far elevare questo genere editoriale alla stregua degli altri. Al pari di narrativa, saggistica e poesia, è una forma d’arte che unisce le parole alle immagini fumettistiche". Un’idea che nasce su ispirazione del Premio Caccuri per la Saggistica, che negli anni si è storicizzato e diventato un punto di riferimento per la cultura letteraria nazionale. "Vorrei che questo evento possa essere percepito come un’occasione per l’intero territorio e che veda la partecipazione dell’intera popolazione del bellissimo borgo di mare, simboleggiato dal Magico Castello Aragonese che sorge in mezzo al mare". I vincitori delle diverse categorie saranno premiati con una creazione del maestro orafo Michele Affidato, un’altra eccellenza di questa terra, già autore di molti premi tra cui quelli del Festival di Sanremo. Un evento che porterà, come illustrato da Romano Pesavento, direttore artistico del Magna Grecia Comics, nella cittadina di Le Castella alcuni tra i più famosi ed apprezzati autori del fumetto nazionale che vantano collaborazione con le più grandi ed importarti case editrici nazionali e internazionali come la Sergio Bonelli Editore, Marvel, DC Comics. "Venerdì pomeriggio all’inaugurazione – conclude Carozzo – saranno presenti i molti ospiti e vi sarà un collegamento online con il Ministero della Cultura e il Comune di Lucca, per dimostrare il legame che esiste con il Lucca Comics and Games, la principale fiera del settore italiana". Workshop per studenti, i cosplayer e tanto divertimento, oltre ad un’area dove esporranno giovani artisti che vogliono confrontarsi con il pubblico e magari chiedere consigli ai professionisti con la speranza di crescere artisticamente.

Marco Magi