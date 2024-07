Lutto a Riccò del Golfo, si è spento il carrozziere Adriano Pezzani

Grande cordoglio a Riccò del Golfo per la scomparsa di Adriano Pezzani che si è spento all’età di 78 anni. Era il titolare dell’omonima carrozzeria di Riccò del Golfo aperta da diverso tempo e per questo persona conosciutissima nel territorio. Da qualche tempo le sue condizioni di salute si sono aggravate e nei giorni scorsi si è spento. Tra le tante attestazioni di cordoglio giunte ai famigliari di Adriano Pezzani anche quella del sindaco Loris Figoli. "Con Adriano – ha scritto – va via una parte di noi. Un personaggio burbero e sorridente al tempo stesso eri un pezzo di Riccò del Golfo. Con Davide un carrozziere speciale l’arte di far funzionare quello che non va non si ferma". Anche sulle pagine social di Riccò del Golfo è arrivato il saluto a Adriano Pezzani. "Era conosciutissimo nella val di vara – scrivono – e in Provincia contando numerosi amici, una persona amabile grazie al suo carattere e il suo sorriso". Alla famiglia le condoglianze della nostra redazione.