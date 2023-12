L’Unione Corale protagonista in San Michele

Nella chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo di Cassana, stasera alle 21, è previsto il concerto natalizio della Unione Corale della Spezia diretta dal maestro Sergio Chierici. La corale spezzina è la più antica associazione a carattere musicale della città essendo nata nel febbraio del 1919 e alla direzione, dal 2011, vi è un compositore, che è anche docente al liceo musicale Cardarelli della Spezia, oltre che collaboratore dell’Istituto centrale per il catalogo e la documentazione del Ministero della Cultura L’iniziativa rientra nel progetto di valorizzazione della Via dei Monti o de Pontremolo, sostenuto dalla Fondazione Compagnia di San Paolo di Torino, nell’ambito del bando ‘Territori in Luce’ e fa parte del programma di ‘Passeggiate narrative’ dedicate alla musica in occasione delle festività natalizie.

Una curiosità storica: la chiesa di San Michele Arcangelo sorge su una preesistente struttura fortificata fatta erigere dai Vescovi di Brugnato a difesa dei territori della diocesi, oggetto di lunghi studi e ricerche da parte della archeologa Luisa Cascarini. La Via dei Monti transita accanto all’edificio lungo la direttrice Levanto-Pontremoli, seguendo il percorso trecentesco, voluto dalla Repubblica di Genova per i commerci dalla costa alla Val Padana, e al tempo stesso importante cammino religioso dalla Liguria alla Lunigiana. "In occasione dell’evento, ad ingresso gratuito e dedicato alla comunità di Cassana – afferma Silvano Zaccone, presidente del Consorzio Il Cigno – cogliamo l’opportunità di ringraziare i volontari del locale circolo Acli, che hanno da subito condiviso lo spirito e le finalità del progetto mirato al recupero ed alla valorizzazione della Via dei Monti".

m. magi