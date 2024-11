L’ultimo saluto a Marina Caprioni

La città saluta stamani Marina Caprioni. Alle 9.30 è previsto l’addio nella cappella dall’ospedale della Spezia dove si è spenta quindi il trasferimento per la tumulazione al cimitero cittadino di via Falcinello a Sarzana. Marina si è spenta l’altra sera all’ospedale Sant’Andrea dove era stata ricoverata per l’aggravarsi di una malattia con la quale stava combattendo da diversi anni. Aveva 64 anni ed era conosciutissima in città soprattutto per il suo impegno civile, pacifista e nelle iniziative di sostegno alle cause locali e alla difesa della memoria storica e dei diritti delle donne. Marina Caprioni è stata dipendente dell’azienda Arcola Petrolifera e la sua figura è legata all’Anpi, l’associazione dei partigiani, con la quale ha preso parte a tante manifestazioni e commemorazioni fino a quando le condizioni di salute lo hanno consentito. E’ stata anche socio della sezione sarzanese del Club Alpino Italiano da grande appassionata della montagna e delle camminate lungo i sentieri.

Era anche una grandissima appassionata di nuoto e proprio in questa disciplina ha preso parte a diverse manifestazioni locali. Negli ultimi tempi sono state frequenti le sue visite all’ospedale San Martino di Genova e la sue condizioni sembrava aver avuto un netto miglioramento fino alla ricaduta di qualche giorno fa che l’ha costretta nuovamente a ricorrere alle cure dell’ospedale Sant’Andrea. Lascia il marito Adriano Ferrari e il figlio Giorgio. e il fratello Nicola ex assessore al commercio e responsabile regionale Cna Artigianato come la sorella impegnato in iniziative civiche in particolare con il circolo culturale “Sandro Pertini“. Sono state tantissime le testimonianze di affetto giunte ai famigliari in questo momento di forte dolore. Anche diverse associazioni, sarzanesi e della provincia spezzina, hanno voluto ricordare l’impegno di Marina e la sua presenza nelle varie ricorrenze e manifestazioni.