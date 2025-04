L’idea di ’abitare sull’acqua’. Spazio al Blue Desing Summit

Dal 12 al 16 maggio La Spezia apre le porte alla seconda edizione di ’Blue Design Summit’, l’evento rivolto alla filiera nazionale e internazionale del design nautico di alta gamma. Al centro della manifestazione l’abitare sull’acqua: dalla progettazione alla costruzione, dal refitting di superyacht alle crociere, dai waterfront fino alle marine. Novità dell’edizione 2025, il Blue Design Summit si apre alla città e si trasforma in evento diffuso, con un programma parallelo di appuntamenti che coinvolgerà diversi luoghi della città. Il Summit, organizzato da Clickutility Team e Promostudi La Spezia, è promosso dal Miglio Blu, con la partnership istituzionale di Regione Liguria, del Comune della Spezia e dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale. Supporter dell’evento: Liguria international, Confindustria La Spezia; Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Riviere di Liguria - Imperia La Spezia Savona; The International Propeller Club – Port of La Spezia e Marina di Carrara. Il programma dell’edizione 2025 (dal 13 al 15 maggio al Teatro Civico) è intitolato From Water to Design, che sottolinea il legame profondo tra il mondo marino e la progettazione nautica. L’idea è che ogni aspetto del design contribuisca a migliorare l’esperienza del mare, attraverso imbarcazioni sempre più avanzate, efficienti e sostenibili.

Con un focus sulla fusione tra tradizione artigianale e tecnologie all’avanguardia, la seconda edizione di ’Bds’ si propone di fotografare lo stato dell’arte del settore nautico e di tracciarne le direttrici future, offrendo nuove opportunità di collaborazione, confronto e ispirazione per tutta la filiera produttiva. Il Summit si differenzia nel panorama delle manifestazioni nautiche in Italia per la sua componente progettuale, che abbraccia ogni fase: dal design alla scelta dei materiali, dalla costruzione agli arredi, fino alle realizzazioni di alto artigianato che rendono inconfondibile un superyacht Made in Italy.

Il Summit vedrà anche l’assegnazione dei riconoscimenti della seconda edizione dei Blue Design Awards, assegnati tramite una selezione aperta e indipendente da parte del Comitato Scientifico, composto da designer, giornalisti ed esperti del settore e presieduto da Antonella Cotta Ramusino. La cerimonia di premiazione si terrà mercoledì 14 maggio alle 17.30 al Civico. Gli altri eventi diffusi inseriti nel palinsesto della manifestazione sono: Lunedì 12 maggio, ore 18.30 Teatro Civico, Fabio Pozzo incontra Giovanni Soldini. Martedì 13 maggio 9.30 Arsenale della Marina Militare, Visita a nave militare. Giovedì 15 maggio, 17.30, Teatro Civico ’88 Tasti’ spettacolo surrealista intorno a Erik Satie, di e con Elsa Guerci. Giovedi 15 maggio, 18.30 Teatro Civico, Fabio Pozzo incontra Paolo Chiarino. Venerdì 16 maggio, ore 9 Arsenale della Marina Militare, visita a una nave militare evento esclusivo per gli studenti del Polo universitario della Spezia, alle 10.30 alla Fondazione Carispezia Laboratorio per la scuola primaria a cura di Atelier Femia, 11.30 esercitazione di salvamento con Marina Militare e Capitaneria di Porto, alle 14.30 Campus universitario della Spezia “Ideare, creare e navigare: 35 anni di ingegneria e design nautico” Convegno per i 30 anni di Promostudi.