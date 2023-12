Leptospirosi, chiusa l’area verde

A Piana Battolla la morte di un cane ha fatto scattate l’allarme leptospirosi, tanto da portare il Comune di Follo a disporre la chiusura del parco comunale per permettere la sanificazione e la derattizzazione delle aree. La chiusura del parco risale a lunedì, arrivata dopo la nota della struttura di Igiene e sanità pubblica di Asl5 che evidenziava la presenza di un caso accertato di leptospirosi in un cane, morto pochi giorni fa. Il Comune, accertato che l’animale aveva frequentato il parco di Piana Battolla, ha chiuso e l’area verde in attesa della sanificazione e della derattizzazione. Infatti la leptospirosi può essere veicolata da ratti e topi. "È necessario, a tutela della salute pubblica, che le aree interne e circostanti il Parco giochi di Piana Battolla siano interdette all’utilizzo fino ad avvenuta derattizzazione e disinfezione delle eventuali fontane" si legge nell’ordinanza.