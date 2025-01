Laboratorio alla Mediateca

Si terrà domani, a partire dalle 10.30, alla mediateca regionale ligure ‘Sergio Fregoso’, un simpatico laboratorio didattico dal titolo ‘Aspettando la Befana: la Befana sta arrivando’. "Conoscete la sua storia? Venite a scoprirla in mediateca – dichiarano i promotori – . Il laboratorio si aprirà con una narrazione audiovisiva dedicata alla vecchina più amata dai bambini. Successivamente si svolgerà un’attività creativa in cui verranno realizzati dei manufatti a tema, tutti da decorare e da riempire di dolcetti o... di carbone!". L’appuntamento con il laboratorio – inserito nel ricco calendario di eventi per bambini e famiglie ‘Divertiamoci imparando nei musei e nelle biblioteche’, promosso dal Comune e a cura dei musei civici e del Sistema bibliotecario urbano – è gratuito, è rivolto a bambini fra i 6 e i 12 anni ed ha la durata di un’ora e mezza. Viene consigliata la prenotazione al numero di telefono 0187 745630 o inviando una mail a [email protected].