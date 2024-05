Laboratori sui colori e sull’argilla

Doppio appuntamento festivo gratuito, in occasione delle giornate dei ‘Kid Pass Days!’. Domenica, alle 15.30 al Museo Lia (info 0187 727220 e a museolia.museilaspezia.it), ecco il laboratorio ‘La famiglia dei colori’: l’insieme dei colori può essere pensato come una grande famiglia nella quale tutti sono interconnessi ma anche indipendenti e con caratteristiche proprie; attraverso i dipinti del museo ci si immergerà nel variegato mondo del colore, sperimentando pigmenti, materiali e tecniche per realizzare un taccuino di appunti colorati. Alle 16.45, al Museo del Sigillo (0187 727220 e a sigillo.museilaspezia.it) ‘La leggenda di Tangram e le sette pietre della saggezza’: la leggenda narra che un giovane monaco cinese partì per conoscere il mondo col desiderio di dipingerne le bellezze sopra una tavoletta di porcellana, che però si ruppe in sette pezzi; con l’argilla si ricaveranno sette forme geometriche da colorare e con cui comporre figure.