La grande meraviglia

Cala il sipario su ‘I Libri, la Città, il Mondo. Conversazioni d’autore in Fondazione Carispezia’, la rassegna letteraria di successo a cura di Benedetta Marietti che ha proposto in questi mesi alla Spezia una serie di incontri con grandi nomi della narrativa e saggistica. Tappa in calendario domani, alle 18 (apertura sala alle 17.30) con Viola Ardone nelle sale di via Chiodo 36. La nota scrittrice e insegnante di lettere napoletana conferma così l’appuntamento già in programma nella prima edizione della rassegna per raccontare, in dialogo con la scrittrice e docente Eleonora Sottili, il suo più recente romanzo dal titolo ‘Grande meraviglia’, edito da Einaudi, davanti a un pubblico di lettori e appassionati. Dopo il successo internazionale de ‘Il treno dei bambini’ e di ‘Oliva Denaro’, con questo romanzo Viola Ardone completa un’ideale trilogia del Novecento. La piccola Elba trascorre la sua vita nel ‘mezzomondo, la casa dei matti’, il solo universo che conosce. Nel candore dello sguardo di Elba, il manicomio diventa un luogo buffo e terribile, come la vita, che Ardone sa narrare nella sua ferocia e bellezza. Un mondo chiuso, almeno finché un giovane psichiatra, Fausto Meraviglia, non si ficca in testa di tirarla fuori dal manicomio, anzi di eliminarli proprio, i manicomi; del resto, è quel che prevede la legge Basaglia, approvata pochi anni prima. Il dottor Meraviglia porta Elba ad abitare in casa sua, come una figlia: l’unica che ha scelto, e grazie alla quale lui, che mai è stato un buon padre, impara il peso e la forza della paternità.

Con la sua scrittura intensa, originale, piena di musica, Viola Ardone racconta che l’amore degli altri non dipende mai solo da noi. È questo il suo mistero, ma anche il suo prodigio. In questo romanzo di formazione, il legame di una ragazzina con l’uomo che decide di liberarla rivela, in fondo, il bisogno tutto umano di essere riconosciuti dall’altro, per sentire di esistere. La rassegna ‘I Libri, la Città, il Mondo. Conversazioni d’Autore in Fondazione Carispezia’ proseguirà il prossimo autunno con nuovi appuntamenti, che avranno sempre ospiti grandi scrittori. L’ingresso all’evento è libero fino a esaurimento posti. All’incontro sarà presente, come consuetudine, un bookshop curato dalla libreria Liberi Tutti. Ulteriori informazioni su www.fondazionecarispezia.it.

