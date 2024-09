La forza della moderazione. Vince Liguria si presenta

Una lista moderata che dispensa graffi agli avversari e suggerimenti agli alleati, ricordando la forza vincente del civismo. Il nuovo corso mantiene l’arancione come sfondo ma cambia registro affidandosi comunque all’esperienza amministrativa di nove anni di giunta di Giacomo Raul Giampedrone capolista del gruppo Vince Liguria, una delle due liste civiche a sostegno del candidato alla presidenza Marco Bucci. Oltre all’assessore uscente alle infrastrutture e protezione civile fanno parte della cinquina Sara Viola assessore a Sarzana, Anna Rosa Caruso impegnata nel sociale, Gherardo Ambrosini consigliere a Castelnuovo Magra e Ivano Barcellone sindaco di Pignone. A dare il proprio sostegno al gruppo erano presenti alla prima uscita ufficiale spezzina anche Loris Figoli nelle vesti di cerimoniere e l’ex sottosegretario al ministero della salute Andrea Costa. Nel presentare il nuovo corso del gruppo Giampedrone ha ricordato alla coalizione il ruolo decisivo della lista civica nelle precedenti tornate elettorali. "Siamo stati fondamentali – ha ricordato – con i numeri e possiamo proseguire con Marco Bucci, un grande uomo oltre che un ottimo amministratore che è il simbolo delle cose fatte. Per questo ha rappresentato fin dal primo secondo dopo le dimissioni di Giovanni Toti l’unica scelta". Non è mancato il saluto e ringraziamento all’ex governatore Toti del quale Giampedrone si è dichiarato "orgogliosamente amico". Nel lungo elenco di interventi sulle infrastrutture e protezione civile portati a termine Giampedrone ha augurato la partenza del nuovo ospedale.

Massimo Merluzzi