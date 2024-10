La forza della determinazione ricarica il morale della Fezzanese

La vittoria della voglia e della determinazione, la prima stagionale, per la Fezzanese quella che ha ottenuto meritatamente nella quinta giornata del girone E di serie D battendo per 1-0 il Figline fino ad allora imbattuto. Un risultato arrivato in un momento estremamente delicato e difficile dopo le prime quattro giornate caratterizzate da tre sconfitte e un pareggio. I tre punti la rilanciano così in classifica consentendogli di staccare di due lunghezze il San Donato Tavarnelle, lasciato da solo in fondo alla graduatoria, e di agganciare al terz’ultimo posto la Sangiovannese alla quale farà visita domenica prossima nella sesta giornata in un importantissimo scontro diretto per la salvezza. Il gol partita, il primo stagionale, porta la firma di Cantatore. "Una vittoria importante che ci da morale – ha spiegato – sono contento è la mia prima rete stagionale e la cosa più importante è che ha portato tre punti alla squadra. Continuiamo il nostro percorso cerchiamo di migliorarci tutti i giorni, ci godiamo la serata e da martedì pensiamo alla prossima domenica”. In precedenza Bruccini aveva calciato fuori un rigore chiudendo in dieci per l’espulsione di Nicolini. A tal proposito mister Cristiano Rolla ha affermato. "I ragazzi hanno avuto una reazione importante sotto tutti i punti di vista. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo cambiando qualcosina giocando più aggressivi e forse questa cosa ha dato più coraggio ai ragazzi. Dal punto di vista tecnico abbiamo fatto bene e negli episodi il rigore sbagliato per un po’ di sfortuna poteva condizionare la partita. Sicuramente nel secondo tempo con la superiorità numerica siamo stati troppo frettolosi ed invece dovevamo essere più bravi dimostrando di essere una squadra più matura e dobbiamo ancora crescere in quel senso. Credo che il risultato sia giusto perchè abbiamo avuto molta più voglia di vincere di loro. L’espulsione di Nicolini è colpa mia dovevo sostituirlo prima stavo preparando il cambio e in quel momento lì c’è stata l’espulsione. E’ già successo e mi assumo tutte le responsabilità e devo essere più pronto in queste situazioni". Il team di Fezzano ha fatto esordire il giovane, classe 2006, Salvetti.

Paolo Gaeta