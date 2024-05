La ‘Fides et ratio’ di Andrea Benedetto

‘Fides et ratio’ è il titolo dell’opera scolpita in arte povera da Andrea Benedetto che, dopo ‘Memorie’ dedicata ad Albino Luciani nel 2019, celebra adesso Giovanni Paolo II, realizzando una scultura che sarà donata al Museo Casa Famiglia del Santo Padre Karol Wojtyla, a Wadowice, in Polonia, il 18 maggio, in occasione del 104° anniversario della sua nascita. Ispirata da una massima di San Giovanni Paolo II, "La fede e la ragione sono come le due ali con le quali lo spirito umano si innalza verso la contemplazione della verità", l’opera rappresenta un paio di occhiali appoggiati su un diario per ricordarci la storia: attraverso le lenti, ognuno di noi può rileggere il passato e farne tesoro per il presente. La scultura di Benedetto, prima di partire per la Polonia, è stata presentata al vescovo Palletti, che l’ha apprezzata: "In essa si coglie l’invito ad una riflessione profonda sull’uomo, sul senso della vita, sul mistero di Dio e sull’eternità". Benedetto ha dato anche alle stampe il catalogo ‘Percorso d’artista’, un’antologia delle proprie opere.