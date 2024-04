Incontro con Ozmo alla mediateca

In occasione della presenza in città di Ozmo, uno dei principali esponenti di arte pubblica in Italia e in Europa, per la realizzazione dell’opera site specific all’ingresso del Rifugio Antiaereo Quintino Sella, l’artista dialogherà oggi con Anna Costantini. Appuntamento dalle 17.30 alla mediateca regionale ligure ‘Sergio Fregoso’ in un incontro aperto e gratuito a tutta la cittadinanza. In questo evento, i due protagonisti approfondiranno l’arte pubblica contemporanea, facendo un focus sul percorso artistico di Ozmo che si estende ben oltre la street art, proiettando nella sala cinema anche i progetti che ha realizzato nel mondo. Ozmo è un artista italiano che ha segnato il mondo dell’arte urbana e contemporanea con il suo approccio innovativo e multidisciplinare, dalla fine degli anni Novanta inizio anni Duemila. Nel corso della sua carriera, Ozmo ha realizzato numerosi interventi di wall-painting nelle più importanti capitali dell’arte contemporanea e urbana in Italia e all’estero.