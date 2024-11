Incontri e progetti fra 260 aziende dell’economia blu

Interesanti spunti da “B2B Mare La Spezia“, l’appuntamento legato all’economia blu che porta al tavolo grandi aziende e pmi del settore nautico: Terza edizione al terminal crociere: organizzati ottocento incontri tra 260 aziende provenienti da oltre cinquanta province italiane e dall’estero. "È l’anno della svolta, abbiamo incrementato le aziende presenti del 40% rispetto all’anno scorso, che a sua volta aveva segnato un più 80% rispetto al debutto", ricorda il presidente Mario Gerini di Confindustria La Spezia, motore dell’evento insieme a Cna La Spezia e Camera di Commercio Riviere di Liguria. Il fenomeno dell’economia del mare sta crescendo: in Italia si contano 200mila imprese per un milione di addetti che generano il 10% del pil italiano - ricorda Davide Mazzola, presidente Cna La Spezia -. Vogliamo che la nostra città sia sempre propositiva in questo settore".