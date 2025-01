Il trio Bagaria suona al Terminus

Il lounge bar Terminus Cafè ospita questa sera, a partire dalle 21, il trio Bagaria. Nel locale di via Paleocapa va in scena il progetto che vede Max Amazio, chitarrista e compositore, insieme ad Andrea Cozzani, bassista veterano ed apprezzato nel circuito jazzistico e pop nazionale e al giovane, ma ormai affermato talento, e a Leo Badiali alla batteria. I tre musicisti propongono una performance musicale libera, che non si lascia intrappolare in un’etichetta ben precisa. L’idea, che crea la base su cui poggia tutto il concerto, è l’approccio creativo e libero che dà vita ad una performance variegata che ha come filo conduttore la melodia e la voglia di creare empatia con l’ascoltatore. Un repertorio dal chiaro sound jazzistico ma che subisce chiare influenze dalla musica mediterranea. Sono 6 i cd al loro attivo (Rosso Pompeiano, Bagaria, Racconti, Jhaptal, Mbriacò, Pulcinella). Per info e prenotazioni rivolgersi allo 0187 713210.