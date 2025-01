Il romanzo su Matteotti di Nencini

Dentro la storia di Giacomo Matteotti, sabato alle 15 nella sala conferenze di Ca’ Lunae di Bosoni a Castelnuovo Magra, in via Palvotrisia, sarà presentato il libro ’Muoio per te’, edito da Mondadori, ultima opera del Senatore Riccardo Nencini che sarà presente. Nencini, storico e Ppresidente del Gabinetto scientifico letterario Viesseux a Firenze, incentra il suo romanzo sulla figura di Matteotti, la sua vita inedita, la forza della moglie Velia e di altre figure femminili che hanno partecipato al cambiamento dell’Italia di quegli anni tormentati e cruciali. Il libro viene dopo il primo romanzo su Matteotti, dal titolo ’Solo’, ma non è da considerarsi un sequel, il racconto infatti, a tinte molto più rapide, parte dalla morte di Matteotti e concede uno spazio prioritario alle donne protagoniste di quel periodo che ha mutato il volto dell’Italia. Coordinerà il dibattito l’assessore del Comune di Luni Barbara Moretti.