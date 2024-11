Il duo Stèade al Ridotto

Dopo il successo degli appuntamenti con il Quartetto Cello Network e e il Duo Rospigliosi, prosegue questo pomeriggio al Ridotto del teatro Impavidi “Domeniche in Musica“, rassegna concertistica organizzata dall’associazione musicale Il Pianoforte e dall’accademia Musicale A. Bianchi , in collaborazione con Gli Scarti. Oggi, alle 17.30 ad esibirsi nel concerto intitolato Note Classiche che avrà come protagonista la musica di W.A.Mozart e L.V.Beethoven per violino e pianoforte, sarà il Duo Stèade. Sul palco la violinista e violista Adele Casotti che vanta un’importante attività concertistica ed è docente di violino presso l’Accademia Musicale "A.Bianchi" di Sarzana e la pianista sarzanese Stefania Nardi, già presidente e coordinatrice ed attualmente docente di pianoforte nell’accademia musicale A.Bianchi di Sarzana. Adele Casotti, violinista e violista, ha tenuto molti concerti come solista e primo violino in musica da camera in numerosi teatri con concerti diretti da vari maestri direttori d’orchestra.Vanta poi diverse collaborazioni, anche al di fuori della musica classica con celebri artisti come Franco Battiato, Max Gazzè, Andrea Bocelli e Mario Biondi. Si esibisce, come violinista e violista, in varie recite di opere liriche , anche contemporanee , come Tosca, Turandot, Il Barbiere di Siviglia, Harry Potter, Frozen, Final Fantasy. Stefania Nardi , pianista e clavicembalista sarzanese, nel 1989 ha fondato l’Associazione Amici della Musica, e ne è stata presidente sino all’anno 2023, coordinando negli anni anche le attività dell’Accademia Musicale "A.Bianchi" per la sede di Sarzana e le sedi esterne. Parallelamente svolge attività concertistica in più formazioni cameristiche (pianoforte a quattro mani-duo flauto e pianoforte-trio classico) in diverse città in Italia e all’estero. La rassegna si concluderà domenica 1 dicembre con il Duo Mediceo, un duo pianistico di rilievo del panorama concerto, in un elettrizzante programma per pianoforte a quattro mani intitolato Feux d’artifice, comprendente musiche di E.Grieg , P.I.Ciajkovskij/S.Calligaris , F.Liszt e J.Strauss. Ingresso con bigliettazione fino ad esaurimento posti: intero 8 euro, ridotto 5 euro (under 18 e soci delle associazioni promotrici. Ticket disponibili alla biglietteria del teatro Impavidi.