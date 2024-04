’Il ducetto’ domani al Sunspace

Verrà presentato domani, alle 18, al Sunspace di via Sapri, ‘Il Ducetto - Anno XXX dell’Era Fascista’ romanzo di Alessandro De Nicola (Rubbettino). E se il fascismo non fosse finito?’Pubblicata nel 2023, la narrazione di De Nicola ci porta negli anni ‘50, con un prospettiva non convenzionale del periodo fascista. Nel 1952 il regime, rimasto neutrale durante la guerra, si è salvato ed è ora guidato da Gian Galeazzo Ciano, succeduto al suocero: in una Milano prospera e laboriosa la vita tranquilla dell’avvocata Vittoria Scotti di Castiglioni, figlia del principe del foro Bernardo, viene turbata da una chiamata dalla Questura; il fratello di una sua amica di infanzia è accusato di aver partecipato a un complotto per assassinare il presidente del Consiglio. L’attenta ricostruzione distopica funge da lente deformante che mostra ingrandito il carattere trasformista della nazione. Introduce l’evento Alessandro Laghezza e modera Filippo Paganini, presidente dell’ordine dei giornalisti della Liguria. L’ingresso è libero. Info: al 379 2007136.