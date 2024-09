Il colonnello Vincenzo Giglio è il nuovo comandante provinciale dei carabinieri

La Spezia, 9 settembre 2024 - Il colonnello Vincenzo Giglio, 47enne originario della provincia di Napoli, sposato, due figli, è il nuovo comandante provinciale dei carabinieri della Spezia.

Subentra, come avevamo già anticipato, al colonnello Matteo Gabelloni trasferito a Laives (Bolzano) per assumere il comando del 7° Reggimento Carabinieri.

Il colonnello Giglio è laureato in giurisprudenza all’Università La Sapienza di Roma ed in Scienze della Sicurezza Interna ed Esterna all’Università degli Studi di Roma Tor Vergata; ha inoltre conseguito il Master in Intelligence all’Università della Calabria.

Dopo aver frequentato l’Accademia militare di Modena e la Scuola ufficiali Carabinieri di Roma, ha comandato la 2a Compagnia dell’8° Battaglione Lazio, il Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Caserta, la Compagnia di Roccella Jonica (Reggio Calabria) e di Rimini, e dal 2013 ha svolto una serie di delicati incarichi di staff al Comando generale dell’Arma dei carabinieri, in particolare è stato impiegato negli Ufficio Legislazione, Sicurezza e Trattamento economico.