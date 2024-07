I numeri da record della Special Beach

Un punto di riferimento dell’estate. La spiaggia "Marinella Special Beach" resa fruibile per le persone con disabilità, è sempre più frequentata da tantissime famiglie provenienti anche da fuori Regione. I numeri altissimi raggiunti nella scorsa estate sembrano destinati a aumentare. I dati riferiti allo scorso anno parlano di quasi 4mila 500 accessi. La gestione è stata affidata alle professionalità di Coopselios, affiancata da Cooperativa agrisociale Sant’Anna, che hanno ottenuto l’affidamento del servizio nell’ambito di un progetto distrettuale. La spiaggia a fianco delle scuole elementari della frazione marinara sarzanese resterà aperta fino al 31 agosto. Intanto sabato e domenica prossimi torna l’attesissimo e emozionante incontro di Jet Ski Therapy. Arriva in spiaggia il campione mondiale di moto d’acqua Fabio Incorvaia che regalerà agli ospiti della struttura momenti davvero indimenticabili in sella al suo "bolide" con il quale ha conquistato ben 7 titoli iridati. "Siamo felici che migliaia di persone abbiamo trascorso momenti lieti presso la nostra spiaggia speciale – ha spiegato Cristina Ponzanelli sindaco di Sarzana e presidente del Distretto Socio Sanitario 19- Val di Magra – un progetto sul quale abbiamo investito risorse per migliorare le strutture e aumentare le opportunità. Continueremo così per rendere la nostra spiaggia ancora più bella e accessibile". Quest’anno il disabile che accede ai servizi contribuirà economicamente mentre l’accompagnatore rimane esente. Una novità frutto del confronto tra le consulte sulla disabilitàregionale presieduta da Claudio Puppo, provinciale (Mauro Bornia) e comunale (Giulia Chiatti), che hanno preteso un trattamento egualitario tra persone con e senza disabilità.