I Murati Vivi contro il piano. Basi Blu

L’associazione Murativivi, oggi alle 18, al Distrò di via Marsala, presenterà e parlerà de ‘Il golfo ai poeti, no basi blu’, il libro di William Domenichini. "In un contesto di assoluta assenza di informazione – spiegano i promotori – cerchiamo di creare un confronto. Basi blu, un progetto costoso che non ha alcuna ricaduta nel territorio, la cui narrazione è avvolta da una montagna di ipocrisia, menzogne e retorica. Ben 354 milioni di euro per adeguare la base navale spezzina agli standard Nato? In tempi di guerra, sembra che la soluzione per l’abbandono di 900mila metri quadrati di territorio, sia nessuna bonifica, nessun posto di lavoro". Da uno squarcio emerge la narrazione del presente. "La storia di una fabbrica che fu, perno di una comunità. In 95 anni, l’Arsenale ha però perso il 95% dei suoi occupati. Ma non un metro quadrato, dell’immensa area che ricopre, è tornato alla città".