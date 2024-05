I liguri in corsa. C’è anche. Dina Nobili

Sono 24 i liguri che puntano al parlamento europeo. Due i rappresentanti di Fratelli d’Italia: il capogruppo in consiglio regionale Stefano Balleari, e l’insegnante ed ex presidente di Fidapa Albenga, Antonella Tosi. Nelle liste di Forza Italia, ma in quota Noi Moderati, ecco l’ex sottosegretario spezzino alla Salute Andrea Costa, che affianca un altro ex sottosegretario, decano azzurro, Luigi Grillo. Sempre da Spezia anche la consigliera comunale Dina Nobili. Nella Lega si punterà sul deputato savonese ed ex presidente del consiglio regionale, Francesco Bruzzone, e sulla civica assessora al Welfare del Comune di Genova, Lorenza Rosso. Il Partito Democratico ricandida Brando Benifei, Donatella Alfonso, consigliere comunale a Tursi, e l’ex assessore sanremese Lucia Artusi. Il M5s schiera la varazzina Isabella Parini, il genovese Fabio Romano e Jean François Camille Boudard. Per l’alleanza Verdi Sinistra ecco il genovese Daniele Cicala e la segretaria genovese di Sinistra Italiana Genova, Simona Cosso. Tra i candidati di Azione, troviamo la consigliera comunale di Genova Cristina Lodi, il consigliere del Municipio Media Val Bisagno Federico Giacobbe, l’ex sindaco di Stella Marina Lombardi e Riccardo De Giorgi. Per la lista di Pace Terra Dignità è in lista la genovese Bice Parodi insieme con Maria Rita Lagostena. Per Stati Uniti d’Europa si candidano Raffaella Paita e il consigliere comunale di Vince Genova Davide Falteri. Infine l’avvocato genovese Marco Mori, già esponente di Casapound, è candidato con Libertà di Cateno De Luca.