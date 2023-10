"I lavoratori sono un valore da tutelare"

"No all’utilizzo della lotta sindacale ai fini politici: lavoratori non sono uno strumento ma un valore". Il segretario provinciale del sindacato autonomo Faisa-Cisal Stefano Viani prende posizione sulla riunione col sindaco Peracchini alla presenza dei vertici aziendali di Atc. "E’ stato è posto l’accento sulle problematiche attuali che si stanno verificando in Atc, che la nostra organizzazione da tempo chiede di affrontare unitariamente a partire dalla chiusura della trattativa del premio incentivante. "Non è possibile non aver ancora affrontato con l’azienda la discussione sui Fringe-benefit dedicati ai lavoratori voluti dal Governo per contribuire al sostegno delle famiglie, oppure non aver messo al centro dei temi sindacali quello vitale della carenza di autisti, che genera un carico di lavoro eccessivo sui lavoratori della linea".

Faisa si dice disponibile al confronto purché costruttivo a favore di lavoratori e utenti, chiarendo però che non sarà più possibile assistere "allo sterile teatrino che qualcuno ha messo in scena fino ad ora facendo perdere tempo e denaro ai lavoratori del trasporto pubblico spezzino". Faisa chiede alla direzione aziendale di poter affrontare quanto prima "lo spinoso problema del personale ritenuto inidoneo alla mansione, tenendo conto di poter utilizzare qualsiasi strumento normativo utile alla tutela dei lavoratori interessati".