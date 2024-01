Gli Aphasia ospiti sul palco dello Smood

Primo live del nuovo anno per lo Smood - Sign Music Desk di Ceparana. Domani sera, con inizio alle 22 (dalle 20.30 la cena) sul palco arrivano gli Aphasia, Europe tribute band. Gli Aphasia nascono nel 2006 a Livorno da un’idea del cantante Alessio Vanni e l’immediata collaborazione del bassista Dario Valerio. La band prende vita e in poco tempo debutta live, partecipando e trionfando in un contest cittadino. Dopo aver espanso il raggio d’azione in tutto il Nord Italia toccando città come Milano, Bologna, Firenze, Brescia, Piacenza, Parma e molte altre, dopo cinque anni arriva il debutto in terra straniera, come special guest ad un festival di artisti emergenti. Nella loro esperienza figura un concerto insieme al chitarrista degli Europe, Kee Marcello a Pisa. Insieme a Vanni e Valerio, figurano il virtuoso Alessandro Banti alle chitarre, il perfezionista dei suoni Giuseppe Prencipe alle tastiere e il metronomo Giovanni Paolini alla batteria. "Ciò che ci piace fare – affermano Vanni & C. – è divertirci sul palco, perché crediamo che chi viene a vederci avverta questa energia. Ovviamente senza trascurare il lato artistico dello spettacolo, che abbiamo il piacere di offrire. Gli Europe sono una band di grandissimo successo e vogliamo presentarla nella maniera più fedele". Info: 328 7671213.

m. magi