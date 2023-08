Geo Barents, in arrivo 49 migranti alla Spezia

La Spezia, 8 agosto 2023 - La notte scorsa il team della Geo Barents, la nave di ricerca e soccorso di Medici Senza Frontiere, ha salvato 47 persone che erano a bordo di una pericolosa imbarcazione di ferro in area Sar maltese. Il gruppo ha riferito che 3 persone erano finite in mare. “Dopo 3 ore e mezzo di intense ricerche 2 persone su 3 sono state trovate mentre una resta ancora dispersa – dichiara la Ong – . I 49 sopravvissuti attualmente a bordo sono in stato di shock e in pessime condizioni, dopo aver vissuto situazioni terribili ed essere rimasti bloccati in mare per sei giorni. Ora stanno ricevendo assistenza medica e psicologica a bordo della Geo Barents”.

Dopo il salvataggio di ieri, le autorità italiane hanno assegnato alla Geo Barents, la nave di Medici Senza Frontiere, il porto di La Spezia. Lo rende noto la stessa Ong sottolineando che si tratta della quarta volta quest'anno che viene assegnato all'imbarcazione il porto della città ligure.

I migranti erano partiti da Sfax in Tunisia. Grazie a Sea Watch per aver fornito supporto aereo durante questo critico salvataggio. “Le persone continueranno a fuggire da conflitti, povertà e torture nei loro Paesi d'origine e in quelli di transito afferma il team di Msf – e l'unico modo per fermare questa tragedia è creare vie legali e sicure verso l'Europa”.