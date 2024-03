’Gatto si racconta’. Il libro di Tognoni

Nella biblioteca di quartiere di via Castelfidardo 1/2, oggi a partire dalle 16, Sonia Tognoni presenta il suo libro ‘Gatto si racconta’ (pubblicato da GD Edizioni) in un’iniziativa realizzata in collaborazione con l’associazione Prospezia Ciassa Brin; al termine seguirà un brindisi. Questo racconto narra la passione di un grande felino di nome ‘Gatto’ verso la sua famiglia adottiva. Mentre si rattrista per la sua partenza, raccoglie i momenti più belli e li trasforma in una storia. Attraverso i suoi occhi vedremo il cammino fatto nei 12 anni vissuti in grande armonia con le persone a lui care. Si potranno capire l’importanza delle scelte fatte nell’accudimento dell’animale; lui stesso mostrerà quanto sia estremante impegnativa la convivenza quotidiana tra umani ed animali domestici. In precedenza, sempre per la stessa casa editrice, Sonia Tognoni ha pubblicato nel 2022 ‘La vita di un ‘Gatto’’ con disegni della stessa autrice realizzati da foto reali. L’entrata all’evento è libera.