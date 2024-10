Fezzanese, finalmente arriva la vittoria. Cantatore regala tre punti importantissimi

Fezzanese

1

FIGLINE

0

FEZZANESE: Pucci, Salvetti, Gabelli (81’ Del Bello), Loffredo, D’Alessandro, Selimi, Scieuzo (59’ Geraci), Nicolini, Lunghi (75’ Beccarelli), Bruccini, Cantatore. A disp. Calò, Galloro, Stradini, Bordin, Campana, Smecca. All. Rolla

FIGLINE: Pagnini, Ciraudo, Simonti, Milli, Francalanci, Nobile (86’ Remedi), Zellini (81’ Tognetti), Borghi (46’ De Pellegrin), Bruni (46’ Ciravegna), Torrini (80’ Degl’Innocenti), Mugelli. A disp. Daddi, Gozzini, Bartolozzi, Fiaschi. All. Tronconi

Arbitro: Vincenzi di Bologna (assistenti Todaro di Finale Emilia e Casoni di Reggio Emilia).

Marcatore: 68’ Cantatore

Note: al 35’ espulso Francalanci e Bruccini fallisce un rigore. Al 70’ espulso Nicolini

SERAVEZZA - Prima vittoria stagionale della Fezzanese che batte 1-0 il Figline, fino a ieri imbattuto, nella quinta giornata del girone E di serie D. Grande prova collettiva della compagine del presidente Arnaldo Stradini che ha fatto esordire in serie D il giovane Salvetti, classe 2006, ed era priva dell’ex professionista Cesarini e di Masi, Giampieri, Mulattieri e Sacchelli. Sono tre punti fondamentali per i ragazzi di Cristiano Rolla che li rilanciano in classifica staccando il San Donato Tavarnelle e raggiungendo la Sangiovannese dopo un brutto inizio di stagione nel quale avevano conquistato soltanto un punto in quattro partite perdendo in tre occasioni. Da notare un altro importantissimo dato per i verdi ed è quello di non aver subito gol ed è la prima volta in quanto nelle precedenti partite ne avevano incassati ben nove e per raggiungere la salvezza sarà fondamentale e decisiva la fase difensiva. In avvio al 3’ Pucci è attento su colpo di testa di Nobile su punizione di Milli. Al 5’ bel lancio di Bruccini per Scieuzo che, da buona posizione, calcia al volo alto. Al 20’ miracolosa parata di Pagnini sul tiro a botta sicura di Loffredo da due passi in un’azione nata sugli sviluppi di un calcio di punizione di Bruccini. Al 32’ Milli su punizione impegna Pucci. Al 35’ Francalanci colpisce in area Bruccini, l’arbitro espelle il difensore toscano ed assegna il conseguente rigore che però Bruccini calcia fuori. Al 53’ bella respinta di Pucci su gran tiro del neo entrato Ciravegna. Al 68’ il gol partita di Cantatore di testa da sottomisura che sfrutta una bella sponda sempre di testa di D’Alessandro su corner di Bruccini. Due minuti dopo anche i fezzanoti restano in dieci per l’espulsione di Nicolini. Al 79’ grande parata di Pucci su tiro ravvicinato di Zellini. Al 95’ ancora Pucci salva il risultato con una prodigiosa parata su punizione di Ciravegna.

Paolo Gaeta