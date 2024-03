Ecco come nasce un fumetto

Al Museo civico Etnografico ‘Giovanni Podenzana’, oggi alle 17, in programma il quarto appuntamento del ciclo di conferenze gratuite organizzate dai Servizi culturali della Spezia e il Circolo Il Porticciolo. Il tema della conferenza odierna è ‘La letteratura popolare e la nascita del fumetto’ a cura di Mauro Vittozzi. Il desiderio di avvicinare la parte meno istruita della popolazione alla carta stampata nasce con l’età positivista, ma è nei primi anni del Novecento che si verifica il grande boom della produzione popolare letteraria che presto si trasforma in fumetto. Questo fenomeno avrà un grande sviluppo per tutta la prima metà del secolo. Finora i precedenti appuntamenti hanno riscosso un notevole successo di pubblico. Per avere ulteriori informazioni sull’evento nella struttura di via del Prione 156, è possibile contattare il numero di telefono 0187 727781 o inviare una mail a [email protected]. L’entrata è libera.