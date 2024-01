È Rian Morinaj il primo nato al Sant’Andrea

E’ una piccola spezzina la prima nata prima nata del 2024 al Nuovo ospedale Apuano di Massa dove alle 2,17 del 1° gennaio è venuta alla luce Kayra. La piccola pesa 3,934 chilogrammi (nata un parto spontaneo) ed è figlia di Alice Maggiore e di Mahmoud Hamdi Amin Abouelhassan (nella foto in basso). La mamma è nativa di Spezia ed residente in città, il papà invece è di origini egiziane. Kayra e i genitori sono ora circondati dall’affetto dei parenti e del personale sanitario che le ha seguite durante le ore precedenti il parto. Al Sant’Andrea di Spezia invece l’attesa per il primo nato del 2024 è stata un po’ più lunga: il primo vagito del nuovo anno in città è arrivato alle 15,12 con la nascita di Rian, 3310 grammi, figlio di Armela e Fation Morinaj (nella foto in alto), giovani coppia di nazionalità albanese residente in città da tempo.

In tutta la Liguria sono state tre le nascite nella prima ora del 2024: Leo Vito, 3980 grammi, nato con parto spontaneo al policlinico San Martino alle mezzanotte e 12 minuti, è il primo nato in Liguria nel 2024. Ha anticipato di pochi minuti Alessio, nato ad Imperia a mezzanotte e 38 e Darasimi, prima femmina nata nel 2024 in Liguria, venuta alla luce all’ospedale di Savona a mezzanotte e 44.