Divertirsi... imparando

‘Divertiamoci imparando’ ha funzionato. E allora, anche in estate, la rassegna proseguirà, sempre promossa dal Comune attraverso i Servizi culturali. "Riproponiamo un’iniziativa molto apprezzata dalle famiglie e pensata per offrire ai bambini delle mattine divertenti e istruttive durante le vacanze estive, in una location davvero affascinante come il Castello San Giorgio – dichiara il sindaco Pierluigi Peracchini – Ogni settimana sarà dedicata a un tema diverso così da approfondire la storia della nostra città in varie epoche o le tante curiosità racchiuse dietro le opere presenti nei nostri musei civici. Un’occasione per esplorare il patrimonio culturale cittadino attraverso tante attività ludiche". ‘5 Musei in un Castello’ torna infatti anche quest’anno, dal 10 giugno al 12 luglio, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13, con una serie di attività e laboratori per i bambini dai 6 agli 11 anni per divertirsi con l’arte e la creatività. La prima settimana di laboratori sarà a cura del Museo Archeologico del Castello per ripercorrere la storia più antica dall’Antico Egitto fino al Medioevo con giochi e laboratori a tema. La seconda settimana sarà curata dal Museo Etnografico ‘Giovanni Podenzana’, che offrirà l’opportunità di viaggiare dalle tradizioni contadine senza dimenticare le usanze della Lunigiana e della Val di Magra. La terza settimana toccherà al Museo ‘Amedeo Lia’, grazie al quale i bambini faranno esperienza dei miti e delle storie dietro ai dipinti del Museo.

Alla quarta settimana penseranno il Museo del Sigillo e la Palazzina delle Arti, durante la quale i laboratori saranno dedicati alla conoscenza della nostra città, ispirandosi alle vedute di Agostino Fossati e ad imparare l’uso e l’importanza dei sigilli. La quinta e ultima settimana è a cura del Camec per proiettare i bambini nell’arte contemporanea. La prenotazione è obbligatoria e può essere fatta telefonicamente allo 0187 751142, o scrivendo una mail a [email protected]. Appuntamento alle 8.30 al Castello San Giorgio di via XXVII Marzo con questi costi di partecipazione: tariffa giornaliera 20 euro, tariffa settimanale 80 euro; i fratelli avranno tariffa scontata giornaliera di 15 euro e settimanale di 60 euro. I bambini dovranno indossare abiti comodi, un cappellino e portare con sé la merenda.

