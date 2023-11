Dieci mesi e 110 euro per una stalla abusiva

Era accusato di aver costruito una stalla per gli animali, essendo però in possesso di un’autorizzazione difforme rispetto a quanto poi realizzato. Per questo era stato rinviato a giudizio, dovendo rispondere penalmente dell’accusa di abuso edilizio.

Nei giorni scorsi il giudice del tribunale della Spezia Giulia Marozzi, ha condannato a dieci mesi e al pagamento di una multa di 110 euro Michele Veschi, 44 anni, originario di Viareggio, accogliendo la richiesta del pubblico ministero Raffaele Giumetti e concedendo all’imputato la sospensione condizionale della pena in quanto incensurato. Gli abusi edilizi si verificano quando un’opera viene realizzata senza l’autorizzazione della pubblica amministrazione, o in difformità rispetto al progetto depositato in Comune.