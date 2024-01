Diciannovenne con mezzo chilo di hashish finisce in manette

La Spezia, 9 gennaio 2024 – I carabinieri arrestano un diciannovenne per detenzione ai fini di spaccio. Continua l’attività di contrasto allo spaccio delle sostanze stupefacenti, nel centro cittadino, da parte del Nucleo operativo e Radiomobile della Compagnia della Spezia. Ieri mattina, nella zona di viale Aldo Ferrari, una pattuglia della sezione Radiomobile ha controllato un ragazzo di origine albanese, residente nel pisano, che si aggirava tra le vie come se fosse in attesa di qualcuno. Un rapido controllo sulla persona ha permesso ai militari di sequestrare ben 5 panetti di sostanza stupefacente del tipo hashish, per un peso complessivo di circa 500 grammi, oltre a un involucro con 2 grammi di hashish e una dose di cocaina. Questa mattina è stato celebrato il processo per direttissima con convalida dell’arresto e applicazione della misura degli arresti domiciliari.

m. magi