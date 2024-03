Decimo anniversario per l’outlet di Brugnato

Brugnato 5Terre Outlet Village si appresta a celebrare il suo decimo anniversario con un mese ricco di iniziative ed eventi. Si parte domani, con il concorso valido fino al 5 maggio ’Fai shopping e vinci un weekend a Gardaland’, che offrirà la possibilità di vincere due soggiorni per 4 persone al Gardaland Adventure Hotel, comprensivi di biglietti d’ingresso al parco divertimenti. A seguire, sabato 6 aprile dalle 14.30 Dj set esclusivi faranno ballare e divertire i visitatori. Sempre dal 6 aprile, nei fine settimana fino a fine mese, sarà a disposizione dei visitatori il Trenino del Golfo dei Poeti che collegherà l’outlet al centro di Brugnato.

Domenica 14 aprile l’outlet si trasformerà in un Villaggio dei Bambini, un luogo dove poter festeggiare insieme ai più piccoli con diverse attività pensate appositamente per il loro divertimento. Per l’occasione la giornata sarà allietata dalla musica live della banda di Sesta Godano. Sabato 20 aprile sarà protagonista la voce unica di Cristina D’Avena, la regina indiscussa delle sigle dei cartoni animati, mentre il giorno successivo, domenica 21 aprile, sarà una giornata dedicata alla storia del territorio ed alle sue rievocazioni grazie alla presenza degli Sbandieratori di Levanto, che si esibiranno nelle tipiche evoluzioni. A chiudere, domenica 28 aprile, lo speciale appuntamento dedicato a Mare Fuori, la serie-evento targata Rai: l’outlet ospiterà alcuni talent della serie che avranno modo di raccontare la loro esperienza sul set e saranno a disposizione per foto nell’area meet & greet dell’outlet brugnatese.