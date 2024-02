Corsi di autodifesa dedicati alle donne

Corsi di autodifesa rivolti alle donne, finalizzati a valorizzare le risorse per scoraggiare eventuali aggressioni fisiche. In bassa Val di Vara, fioccano le iniziative di difesa attiva sostenuti dalle amministrazioni comunali. A Follo, il corso gratuito rivolto alle donne residenti sul territorio inizierà a marzo, organizzato dal Comune in collaborazione con Shotokan Follo: articolato in sei lezioni, si terrà presso la struttura polivalente di piazza Garibaldi a Pian di Follo, ogni lunedì dalle 17.30 alle 19. Da qualche giorno sono aperte le iscrizioni: per accedere al corso è necessario compilare il modulo di iscrizione, ritirabile presso l’ufficio protocollo del municipio o scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Follo, e consegnarlo all’ufficio protocollo od inoltrarlo all’indirizzo di posta elettronica [email protected], entro il prossimo 6 marzo. L’iscrizione al corso è subordinata alla presentazione, prima dell’inizio del corso, del certificato di idoneità alle attività sportive non agonistiche.

Sull’altra sponda del Vara, a Bolano, è da poco iniziato un analogo corso, organizzato dalla Pallavolo Futura con il sostegno del Comune di Bolano nell’ambito del progetto locale “Polis per i giovani“. Il corso gratuito è rivolto a ragazze d’età compresa tra i 14 e i 30 anni, residenti nel Comune di Bolano, e sarà tenuto da un istruttore della Krav Maga Academy. La prima lezione si è tenuta pochi giorni fa presso la palestra Equilibrium, mentre le prossime avranno luogo nella palestrina di via Indipendenza, domani, e poi il 2, il 9 e il 16 marzo, dalle 15 alle 16.15.