Confartigianato. Completo il team dell’associazione

Confartigianato completa la squadra per il quadriennio 2024-2028: Antonella Cheli, imprenditrice nel settore della ristorazione, presidente del Consorzio degli operatori di Portovenere, è stata confermata vicepresidente vicario; Paolo Attilio Garbini, imprenditore edile, vicepresidente della Commissione provinciale artigianato, e Roberto Zampollini, imprenditore della nautica, sono stati invece nominati vicepresidenti. La terna dei vicepresidenti, scelta tra coloro che avevano già effettuato un mandato all’interno della giunta esecutiva, aumenta la rappresentanza nei settori imprenditoriali di appartenenza e nelle zone territoriali. Nel corso della riunione della giunta esecutiva – composta da Annina Alfano, Rudy Biassoli (nella foto), Antonella Cheli, Paolo Figoli, Paolo Attilio Garbini, Elisa Lorieri, Lorenzo Mazzini, Matteo Montanari, Carlo Pasquarelli, Romina Pensa, Roberto Zampollini, revisori dei conti Antonio Ruggieri, Alessio Caldassi, Armando Mariani – nella sede di Levanto, Rudy Biassoli è stato nominato presidente Pmi Confartigianato, per rappresentare al meglio e coordinare, il settore delle Piccole e medie imprese, in forte crescita all’interno di Confartigianato (imprese che hanno fra i 10 e i 250 addetti, e un fatturato annuo fra i 2 e i 50 milioni di euro). Nel corso della riunione il presidente Paolo Figoli e il direttore Giuseppe Menchelli hanno sottolineato la necessità di riportare al centro dell’agenda politica del territorio gli imprenditori e le imprenditrici, cercando di comprendere le loro esigenze, tenendo sempre a mente valori come autenticità, originalità, innovazione, sicurezza, sostenibilità ambientale. Dalla giunta riunita a Levanto, poi un coro con una voce unica: "Una delle principali sfide è la carenza di manodopera specializzata. In questa situazione è necessario un intervento per promuovere l’impresa nelle scuole".