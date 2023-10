Cinelaboratorio per i bambini alla mediateca

Inaugura la stagione cinematografica 20232024 alla sala cinema ex Odeon della mediateca regionale ligure ‘Sergio Fregoso‘ stasera, alle 20.30, con il film ‘L’ultima luna di settembre‘ a cui seguirà settimanalmente la programmazione del cinema. "Dopo l’anteprima nazionale del film di Claudio Bisio ‘L’ultima volta che siamo stati bambini‘ – dichiara il sindaco Pierluigi Peracchini – si inaugura la programmazione cinematografica con un’altra stagione ricca di proposte interessanti. La mediateca si sta sempre più connotando come un punto di riferimento importante per attività e iniziative culturali di conoscenza e divulgazione rivolte ad ogni fascia d’età, così come le nostre biblioteche e i nostri musei. Essi propongono lungo tutto il corso dell’anno attività che, valorizzando il patrimonio culturale spezzino, diventano anche un vero e proprio luogo di aggregazione e socialità". La pellicola, che ci porta nella Mongolia contemporanea (ma potremmo essere in quella medioevale), ed esattamente nella remota provincia del Hentij, è un adattamento dal romanzo breve Tuntuulei di T. Bum-Erden; verrà proiettata anche domani alle 17.30 e alle 21, sabato alle 15, 17, 19 e 21, e domenica alle 15 20.30.