Ma che meraviglia il Carnevale, se è soprattutto per i bambini! Proprio con questo spirito i Fanti da Ciapa organizzano, con il patron del Carnevale cittadino Marco Tarabugi, la prima edizione del ‘Carnevale alla Chiappa’. Appuntamento al campetto ‘Brunetti’ situato in via Monfalcone 420, sabato 10 febbraio a partire dalle 14, con la collaborazione della Parrocchia di San Bernardo Abate. "In questi anni, dal 2017 in poi – spiega Tarabugi – ho voluto riscoprire la tradizione del Carnevale Spezzino, che è più antico di quello di Viareggio, la cui prima edizione risale al 1871. Il nostro è del 1869. Nel 2021, in pieno periodo Covid, sempre insieme all’associazione ProSpezia, ho perfino realizzato un carnevale virtuale, un modo per far svagare i nostri bambini in quel brutto momento.

Quest’anno, insieme ai Fanti da Ciapa, sempre molto attivi sul territorio, abbiamo deciso, forte anche delle mie esperienze passate, di realizzare questo evento, con il concorso mascherato riservato ai ragazzi fino a 14 anni. Il nostro carnevale di quartiere riprende un po’ quello che veniva svolto tanti anni fa a Migliarina. L’obiettivo è quello di per far passare una giornata di allegria". L’iscrizione al concorso mascherato è gratuita parte alle 14, mentre la sfilata delle mascherine partecipanti inizia alle 14.30. Una giuria di esperti sceglierà le mascherine più meritevoli, anche se tutti i bambini riceveranno un piccolo omaggio. In palio, comunque, i riconoscimenti per i primi tre del segmento Maschera singola più bella, poi i primi per la Migliore mascherata di gruppo e per la Maschera più originale. Al termine del concorso, circa alle 15.30, ecco lo spettacolo del Mago Joe, che da 23 anni porta in giro l’allegria in tutta Italia, compreso il suo impegno al Gaslini. A seguire, intorno alle 16.30, l’esibizione della scuola di musica My Way Dance Academy di Migliarina fra danze caraibiche, moderne, hip e hop e heels. Saranno presenti truccabimbi ed intrattenimenti per i più piccoli, in un pomeriggio fra cioccolata calda, bomboloni e chiacchiere. "Al Carnevale alla Chiappa – conclude Tarabugi – parteciperanno anche alcune classi della scuola elementare Manzoni, ma invito tutti i bambini di ogni scuola e non solo, ad esserci. È un carnevale di quartiere, aperto comunque a tutta la città". Per ulteriori informazioni inviare una mail a [email protected].

Marco Magi