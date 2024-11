Calendario con sindaci e parroci. La solidarietà per i ragazzi disabili

Da un parte il sindaco, dall’altra il parroco, magari divisi dalle idee ma sempre pronti a fare fronte comune quando si tratta di organizzare iniziative utili al territorio. Dodici primi cittadini delle province di Spezia e Massa Carrara, insieme ad altrettanti prelati della zona, si sono messi simpaticamente in posa davanti alla macchina fotografica per realizzare il calendario denominato ’Don Camillo & l’Onorevole Peppone’, nel ricordo degli indimenticabili ’scontri’ fra parroco e sindaco di Brescello nell’omonima saga cinematografica, che ha segnato un’epoca e ancora oggi viene riproposta in tv. Iniziativa a sfondo solidale organizzata dall’associazione ’Amici di Elsa’ con l’obiettivo di raccogliere fondi, proprio attraverso la vendita del calendario, da destinare al progetto attualmente in corso al Nuovo spazio Barontini di Sarzana, organizzato per migliorare la qualità della vita di quei ragazzi affetti da disabilità grave.

Nel calendario ’Don Camillo & l’Onorevole Peppone’ al posto degli indimenticati Gino Cervi e Fernandel protagonisti dei film, in posa 12 sindaci e parroci, immortalati in simpatiche ’liti’ dalle foto realizzate da Massimo Pasquali, fra chi si prende per il bavero della giacca e chi si contende un vecchio pallone. Il tutto sotto lo sguardo di alcuni giovani che fanno da ’mediatori’ della situazione. Nelle immagini del calendario per il Comune di Arcola il sindaco Monica Paganini e don Pierluigi Fortunato, Bagnone Giovanni Guastalli e don Andrea Nizzoli, Licciana Nardi Renzo Martelloni e don Tommaso Forni, Luni Alessandro Silvestri e don Carlo Cipollini, Massa Francesco Persiani e Don Samuele Agnesini, Montignoso Gianni Lorenzetti e don Patrizio Carolini, Pontremoli Jacopo Ferri e don Graziano Galeotti, Sarzana Cristina ponzanelli e Don Pietro Cattaneo, Tresana Matteo Mastrini e don Anto Nnady, Vezzano Ligure Massimo Bertoni e don Filippo Santini

Ieri a Luni si è svolta la presentazione ufficiale, prima nella provincia di Spezia, alla presenza del sindaco di Luni Alessandro Silvestri, la presidente di Amici di Elsa Manuela Bondielli, il parroco don Carlo Cipollini e l’assessore del Comune di Luni Patrizia De Masi. In settimana si era invece svolto il vernissage a Carrara, cui hanno preso parte il sindaco della città marmifera Serena Arrighi e i giocatori della Carrarese Niccolò Belloni e Juliàn Illanes, Manuela Bondielli e Anna Minelli del centro ‘Barontini’ di Sarzana.

Nelle foto: sopra la presentazione del calendario a Luni, sotto lo scatto che vede protagonisti il sindaco di Vezzano Bertoni e don Santini

C.Mas.