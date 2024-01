Buie di Visentin al circolo Arci della Querciola

Riprendono gli appuntamenti letterari organizzati dal gruppo New Castle Book al circolo Arci di piazza Querciola nel centro storico di Castelnuovo Magra. Ospite del primo incontro del nuovo anno in programma sabato pomeriggio alle 17.30 la scrittrice Irene Visentin che presenterà il suo ultimo lavoro dal titolo ’Buie’. L’autrice scrive nel mondo horror e weird ed ha iniziato con il racconto Anita inserito nell’antologia Carnaio e sempre nel 2019 la sua sceneggiatura dal titolo ’Le Carnee’ è stata selezionata tra i finalisti della rassegna Torino Horror Fantastic Film Fest. La sua prima raccolta di racconti in genere horror è del 2020 dal titolo ’I Tredici’. Nell’incontro di sabato pomeriggio l’autrice presenterà la sua seconda raccolta di racconti ’Buie’. Si tratta di otto storie che hanno come protagoniste altrettante donne che si dividono tra otto vite, esperienze e mondi. Oltre all’impegno come scrittrice Irene L. Visentin è anche la co-fondatrice del collettivo di scrittura horror grottesco femminile Coven e redattrice della fanzine fantascientifica Silicio. Come negli altri appuntamenti organizzati dal gruppo New Castle Book, che da poche settimane ha festeggiato il suo primo anno di attività e incontri, che ha come obiettivo quello della valorizzazione dei nuovi artisti promuovendo anche la conoscenza del borgo collinare castelnovese in collaborazione con lo staff dell’Arci Castelnuovo l’ospite dialogherà con Alice Cervia. L’incontro è in programma alle 17.30 con ingresso libero.