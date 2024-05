Automobili e moto d'epoca, musica e foto per celebrare la cultura storica spezzina

La Spezia, 4 maggio 2024 – “L'intento è quello di valorizzare l’automobilismo storico, di promuovere i valori culturali e sociale della Spezia di una volta e dare vitalità al nostro centro storico”. Parole del presidente e del vicepresidente dell’Aci La Spezia, Alessandro Beverini e Stefano Senese, che organizzano per sabato 11 maggio 'L’Automobilismo nella Cultura storica Spezzina', col patrocinio del Comune della Spezia.

L’evento si terrà nel pomeriggio e consiste in un’esposizione statica di autovetture e motocicli d’epoca che saranno dislocate in città in modo da disegnare un ideale itinerario tra tre location iconiche del centro storico della Spezia.

“Un evento che rappresenta un vero e proprio salto nel passato dove sarà possibile ammirare auto e moto d’epoca, simbolo del Made in Italy che hanno fatto la storia del Paese, il tutto corredato da musica e esposizione di materiale fotografico dell’epoca. – dichiara il sindaco Pierluigi Peracchini – . Ringrazio Aci per aver organizzato questa iniziativa che sicuramente saprà aggiungere bellezza alla città”.

Si parte da piazza Europa dove saranno esposte vetture e motociclette storiche degli anni ‘70 e ‘80 e saranno presenti alcuni autobus storici. Saranno inoltre esposti due quadri della pittrice sarzanese Maura Jasoni, raffiguranti La Spezia di una volta e materiale fotografico sull’automobilismo e la cultura spezzina. Sarà anche presente la Pro Loco del Golfo con un proprio stand. La piazza ospiterà la Giovane Orchestra Spezzina, con il suo ensemble di fiati e percussioni.

L’itinerario prosegue per raggiungere piazza del Bastione dove si potranno ammirare vetture e motociclette degli anni ‘50 con l’esibizione del Quartetto del Dipartimento Jazz del Conservatorio 'Giacomo Puccini' della Spezia.

Infine in corso Cavour, troveranno spazio le auto dal 1980 al 1990 con esposizione di materiale fotografico relativo all’automobilismo sportivo alla Spezia dell’Archivio dell’Automobile Club La Spezia.

“Un evento che unisce ingegneria, arte, design e territorio grazie al quale potremo ammirare vetture che hanno fatto la storia dell’automotive e allo stesso tempo godere della musica e dell’arte il tutto passeggiando per la nostra meravigliosa città – spiega l’assessore al Turismo Maria Grazia Frijia – . Infine vorrei rivolgere un sentito ringraziamento ad Aci che ha organizzato insieme a molte associazioni questa manifestazione e i proprietari che hanno messo a disposizione le loro meravigliose automobili”.

Infine, l'intervento del direttore di Aci La Spezia, Davide Lo Preiato: “Vi è un perfetto connubio tra le 'auto vintage' e le bellezze del territorio spezzino. Ringrazio le istituzione, le associazioni e i privati che hanno collaborato alla riuscita della manifestazione”.