Aumento casi di morbillo: allerta in Europa e in Italia, focus sui giovani per prevenire complicanze

"È in corso in tutto il mondo una ripresa dei casi di morbillo – ha evidenziato il direttore della Clinica di malattie infettive e tropicali Matteo Bassetti, durante il punto stampa di ieri –, in particolare tra il 2022 e il 2023: solo in Europa si sono registrati 30mila casi, in Italia si è registrato un aumento significativo. Siccome la fascia di età più colpita sembra essere quella tra 15 e 30 anni, bisogna essere preparati e verificare la possibilità di offrire a queste persone il ciclo vaccinale completo. Il morbillo, infatti, è una malattia grave, molto contagiosa, che fino al 30% dei malati può dare delle complicanze: due casi positivi su tre rischiano l’ospedalizzazione e sono stati registrati anche recentemente casi mortali".