Anticipo di ’Pietra di Luna’

In vista dell’attesa mostra ‘La Pietra di Luna - Il marmo di Luni e l’Impero di Roma’, che a maggio aprirà i suoi battenti a Palazzo Reale, Teatro del Falcone, di Genova, tre importanti associazioni culturali della Lunigiana Storica si uniscono per presentare un’anteprima esclusiva alla Cittadella di Sarzana, nella suggestiva Sala delle Capriate. L’evento programmato alla Fortezza Firmafede per venerdì 3 maggio, alle 17, offre al pubblico un’occasione unica di comprenderne appieno gli obiettivi e i contenuti dell’esposizione prevista nel capoluogo dal 18 maggio al 29 settembre. Tra l’altro ricordiamo che proprio sabato 18 maggio, in occasione della Notte europea dei musei, dalle 19 alle 22, è prevista un’apertura di Palazzo Reale e Palazzo Spinola con biglietto d’ingresso fissato a 1 euro.

L’Istituto Internazionale di Studi Liguri-Sezione Lunense (La Spezia), l’Associazione Amici di San Caprasio (Aulla), e Apuamater (Massa) hanno collaborato con la Direzione regionale dei musei della Liguria per organizzare questa anticipazione sarzanese della mostra, che promette di essere un’interessante esplorazione del patrimonio storico e culturale della regione. La mostra ‘La Pietra di Luna - Il marmo di Luni e l’Impero di Roma’, curata da Matteo Cadario, Marcella Mancusi e Antonella Traverso, rappresenta un importante sforzo di collaborazione che coinvolge partner locali come l’Accademia delle Belle Arti di Carrara e il Museo archeologico civico della Spezia, nonché istituzioni di rilevanza nazionale come il Museo Nazionale Romano e il Parco Archeologico di Ostia. Marcella Mancusi, curatrice della collezione del Museo Nazionale e Parco Archeologico di Luni, presenterà in dettaglio le visioni e le scoperte scientifiche alla base di questa straordinaria esposizione insieme al direttore delle Fortezze di Sarzana, l’architetto Raffaele Colombo. Le tre associazioni coinvolte invitano calorosamente i loro membri e il pubblico a partecipare a questo momento di anteprima, che servirà anche a preparare e stimolare le visite alla mostra completa. Sarà organizzata un’opportunità di visita guidata per approfondire l’esperienza. Alla giornata saranno presenti l’assessore alla Cultura del Comune di Sarzana, Giorgio Borrini, insieme a Eliana Vecchi, presidente Issl - Sezione Lunense, Riccardo Boggi, presidente dell’Associazione San Caprasio e Claudio Palandrani, presidente dell’associazione Aquamater.

Marco Magi